Tombul hali gündem oldu. Selena Gomez paylaşımını hemen sildi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, son olarak 2013’te çekilmiş bikinili fotoğrafıyla 2023 yılında çekilmiş bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaşıp "Bir daha asla böyle görünemeyeceğimi fark ettim" demişti.

Daha önce de fazla kiloları olay olan şarkıcı "Mükemmel değilim ama olduğum kişi olmaktan gurur duyuyorum. Bazen kendim olmanın sorun olmadığını unutuyorum" diyen Selena Gomez kilolu olmasını çok da önemsemiyordu.

Dün yeni halinin fotoğraflarını paylaşan Gomez'in fazla kiloları sosyal medyada olay oldu.

"Only Murders In The Building" dizisinde rol alan Selena Gomez kilolarıyla sosyal medyanın diline düşünce paylaştığı fotoğrafları sildi.

Ancak ünlü şarkıcı fotoğraflarını silse de kiloları sosyal medyada konuşulmaya devam etti.

