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İki boksör için de tarihi bir maç. Tommy Fury, Jake Paul’e karşı

Profesyonel boks dünyasının merakla beklediği karşılaşma olan Fury-Paul müsabakası Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak. İki boksörün de yenilgisi bulunmuyor.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:08
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Tommy Fury ve Jake Paul ringe çıkıyor

İki boksör için de tarihi bir maç. Tommy Fury, Jake Paul’e karşı
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Daha önce yapılması planlanan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle ertelenen Tommy Fury-Jake Paul karşılaşması nihayet gerçekleşecek.

İki boksör de kariyerlerinde hiç kaybetmediler. Ağır sıklet şampiyonu olan Fury bugüne kadar 8 maçta hiç kaybetmedi. Paul ise ringe çıktığı 6 maçı da kazanmasını bildi.

İki tarafın kariyeri için de çok önemli bir müsabaka olacak. Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşılaşacak ikiliden Fury ailesi kazanacaklarından o kadar emin ki, ‘‘eğer Fury kaybederse Suudi Arabistan’da kalır’’ dediler.

Paul'ün Fury ile büyük karşılaşması 26 Şubat Pazar günü gerçekleşecek ve Türkiye saati ile 18.30’da başlayacağı belirtildi.

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