İki boksör için de tarihi bir maç. Tommy Fury, Jake Paul’e karşı

Daha önce yapılması planlanan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle ertelenen Tommy Fury-Jake Paul karşılaşması nihayet gerçekleşecek.

İki boksör de kariyerlerinde hiç kaybetmediler. Ağır sıklet şampiyonu olan Fury bugüne kadar 8 maçta hiç kaybetmedi. Paul ise ringe çıktığı 6 maçı da kazanmasını bildi.

İki tarafın kariyeri için de çok önemli bir müsabaka olacak. Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşılaşacak ikiliden Fury ailesi kazanacaklarından o kadar emin ki, ‘‘eğer Fury kaybederse Suudi Arabistan’da kalır’’ dediler.

Paul'ün Fury ile büyük karşılaşması 26 Şubat Pazar günü gerçekleşecek ve Türkiye saati ile 18.30’da başlayacağı belirtildi.