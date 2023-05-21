Tonlarca mıcırın altında kalarak can verdi

Sivas’ta üzerine dökülen tonlarca mıcırın altında kalan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Tonlarca mıcırın altında kalarak can verdi

(İHA) Kaza, Danışmentgazi Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasında meydana geldi.

Arkadaşları İsmet Göktaş'ın (50) kamyonunun başında olmadığını görünce onu aramaya başladı. Göktaş bulunamayınca güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.

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Kamera görüntüleri izlendiğini korkunç olay fark edildi. Görüntülerde mıcır yüklü kamyonun damperinin kaldırılmasına rağmen kasanının kapağının açılmadığı, Göktaş’ın kapağı açmasıyla tonlarca mıcırın üzerine döküldüğü görüldü.

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Durumun fark edilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

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Mıcırın içerisinde yapılan aramada Göktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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