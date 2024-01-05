Tonlarca su tasarrufunu bu yöntemle yapacaklar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2 bin metrekare ve üzeri parsellerde yapılacak her türlü binanın çatısından akan yağmur sularının, bahçe zemini altındaki bir tankta biriktirilerek bahçe sulama ve bina ihtiyaçları için arıtılıp kullanılması için ‘yağmur suyu toplama sistemi’ kurulmasını zorunlu kıldı.

2022 yılında yürürlüğe giren bu karar sonrasında Tekirdağ’da şimdiye kadar 200’den fazla sitede 75 ile 150 ton arası değişen tanklarla yağmur suyu toplandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden (NKÜ) Prof. Dr. Halim Orta, “Yağmur hasadı adı verilen sisteme tarım, şehir ve sanayi alanlarında her yerde geçmemiz gerekiyor. Yağmur hasadı nedir? Yağışla gelen suyun mümkün olduğunca saklanması ve kuru zamanlarda kullanılmasıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Orta, su sıkıntısına karşı alınabilecek önlemlerden birinin de gölet inşa etmek olduğunu belirtti ve “Bu gölet ve barajlar, ekosisteme zarar vermeyecek büyüklükte olmalı. Doğanın yapısını, güzelliğini, dengesini bozmayacak şekilde gölet ve barajlar yapmalıyız. Bu yapıları şehirlerde, organize sanayi bölgelerinde, tarımsal sulama için köylerde yapmalıyız. Bu barajlar sayesinde hem yer üstü sularından faydalanacağız hem de yer altı su kaynaklarını besleyeceğiz. Böylece uzun süren kuraklık dönemlerinde kullanabileceğimiz, acil durumlarda başvurabileceğimiz kaynaklarımız olacak. Bu yapılar varsa kuraklığa karşı rahat ederiz, tabi ki belli aralıklarla yaşanan kuraklıklara karşı” dedi.