Tonlarcası Dubai kapısından döndü! Yasaklı madde bulundu

Tarım ürünlerinde bir yasaklı madde fiyaskolarına bir yenisi eklendi. Hataylı firmanın Dubai'ye göndereceği kapısından döndü.

Hatay'da bir firma tarafından üretilen ve Dubai'ye gönderilmek üzere hazırlanan limonlarda aşırı dozda pestisit tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tonlarca limonu imha etti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemeler sırasında Türkiye'de kullanımı durdurulan yasaklı pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı belirtildi.

Açıklamada "Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." bilgileri verildi.

FENBUTATİN OXİDE NEDİR?

Fenbutatin Oxide, tarım ilaçlarında, akaristlere karşı üretilen bazı tarım ilaçlarının ana etken maddesidir. Pamuk, narenciye, soya, ve yerfıstığı üretiminde örümcek ve pas böceklerinin yok edilmesinde kullanılıyor. Fenbutatin Oxide, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de kullanılması yasaklanmış durumda.