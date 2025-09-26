Topkapı Sarayı’nda gece turları sona eriyor: Kaçıranlar dikkat!

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nda yaz boyu her cumartesi akşamı düzenlenen gece turları yarın tamamlanacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı, 1924’te müze olduktan sonra ilk kez geçen yıl gece ziyarete açıldı.

Bu yıl devam eden uygulama kapsamında 21 Haziran’da başlayan ve her cumartesi 21.00-23.00 saatlerinde yapılan gece turları büyük ilgi topladı.

Topkapı Sarayı’nı gece turlarında 2024’te 2 bin 752, bu yıl ise 10 bin 425 kişi ziyaret etti. Sarayda Bab-ı Hümayun’dan başlayan tur, Divan-ı Hümayun, Silah Müzesi ve Harem-i Hümayun’un önemli bölümlerinde sürdü.

Ziyaretçiler, gece turlarında Karaağalar Koğuşu, Cariyeler Taşlığı ve Hamamı, Hünkar Sofası, III. Murat Has Odası ve Altın Yol gibi alanları eşsiz bir atmosferde gezdi.

Mukaddes Emanetler Dairesi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleşen ziyaretlerde, Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi’nde Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi ünlü eserler sergilendi.

İftariye Kameriyesi, Mecidiye Köşkü ve Havuzlu Teras gibi noktalar, ziyaretçilere tarihi İstanbul siluetini seyretme fırsatı sundu.

