Topladıkları paraları say say bitiremediler! Zabıta şehirde bu kadınları arıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kadın, dilencilik yoluyla topladıkları paraları bir köşeye gizlenip sayarken görüntülendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi sokaklarda ve cami önlerinde vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırırken, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir caminin önünde dilencilik yapan 2 kadın, topladıkları paraları bir köşede sayarken görüntülendi. Zabıta ekipleri, kadın dilencileri bulmak için çalışma başlattı.