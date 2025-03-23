Topladıkları paraları say say bitiremediler! Zabıta şehirde bu kadınları arıyor

Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir caminin önünde dilencilik yapan 2 kadının para sayma anları kameraya takıldı. Görüntülerin paylaşılması sonrası harekete geçen zabıta, şehir içinde bu kadınları aramaya başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kadın, dilencilik yoluyla topladıkları paraları bir köşeye gizlenip sayarken görüntülendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi sokaklarda ve cami önlerinde vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırırken, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir caminin önünde dilencilik yapan 2 kadın, topladıkları paraları bir köşede sayarken görüntülendi. Zabıta ekipleri, kadın dilencileri bulmak için çalışma başlattı.

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