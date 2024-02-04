Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

Kaynak: İHA
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
Erzurum Valiliği 15 Şubat’a kadar toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.

Valilik tarafından yapılan duyuru da şu ifadelere yer verildi:
İlimiz genelinde, Valilik ve Kaymakamlık Makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, Kanuna aykırı yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17.ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A,B,ve C maddeleri gereğince 01.02.2024 günü saat 00.01'den 15.02.2024 günü saat 23.59'a kadar(15) gün süreyle yasaklanmıştır.”

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