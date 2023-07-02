Toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Hurman Çayı'na termik santralden suya karıştığı iddia edilen zehirli maddeden balık ölümleri gerçekleştiği aktarılırken, yetkililer balıkların yenmemesi konusunda bölge halkını uyardı.

Toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi

(İHA) İğdemlik, Kuşkayası mahalleleri ile Elbistan'a bağlı Karahüyük Mahallesi'nde suyun yüzeyi ölü balıklarla kaplandı.

Karahüyük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, toplu balık ölümlerini Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler bölgelerde incelemelerde bulunarak balık numuneleri aldı. Sudan alınan örnekler laboratuvarda tahlil edilirken vatandaşlar ise irili ufaklı çok sayıda balığın öldüğünü belirtti.

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"ZEHİRLİ BİR MADDE TÜM CANLILARI ÖLDÜRDÜ"

Balık ölümlerinin Afşin Elbistan B Termik Santrali'nden suya karışan zehirli madde nedeniyle kaynaklandığını ileri süren vatandaşlar, "Hurman Çayı'na termik santralden zehirli bir madde karışmış. Suyun rengi bembeyaz. Balıklar ölmüş. Su, çok yağlı. Balıklar suyun dışına çıkmaya başladı" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde balık ölümlerinin yaşandığını hatırlatan vatandaşlar, ''Zehirli bir madde Hurman Çayı'nda yaşayan tüm canlıları öldürdü. Afşin sınırlarındaki bölgelerde de aynı durum söz konusu.

Suyun her tarafı ölü balıklarla dolu. Yazık günah. Daha önce de oldu bu olay. Sorumlusu kimse mutlaka cezasını çekmeli" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ise ölü balıkların yenmemesi konusunda bölgedeki halkı uyardı.

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