TOKİ Şubat ayı kura takvimi yayınlandı

Kura çekilişleri sonrasında 2+1 ile 3+1 evlerin şehir şehir kazanan isim listeleri yayınlanmakta. 250 bin sosyal konutun hak sahiplerinin netleşeceği TOKİ kura çekim tarihinin şubat ayağı belli olmaya başladı.
TOKİ ŞUBAT AYI KURASI TAKVİMİ
1 Şubat: Çanakkale’de 1290 konut
1-3 Şubat: Manisa’da 4 bin 94 konut
4 Şubat: Uşak’ta 1050 konut
5-6 Şubat: Kütahya’da 2 bin 280 konut
7-8 Şubat: Afyonkarahisar’da 3 bin 125 konut
İstanbul ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı.
TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?
TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izlenebiliyor.
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