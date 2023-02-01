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TOKİ Şubat ayı kura takvimi yayınlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 7. Etap için kura takvimi büyük ölçüde belirginlik kazandı. Mart ayına kadar kura çekimleri sürecek.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:43
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Şubat ayı kura takvimi yayınlandı

TOKİ Şubat ayı kura takvimi yayınlandı
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Kura çekilişleri sonrasında 2+1 ile 3+1 evlerin şehir şehir kazanan isim listeleri yayınlanmakta. 250 bin sosyal konutun hak sahiplerinin netleşeceği TOKİ kura çekim tarihinin şubat ayağı belli olmaya başladı.

TOKİ ŞUBAT AYI KURASI TAKVİMİ

1 Şubat: Çanakkale’de 1290 konut

1-3 Şubat: Manisa’da 4 bin 94 konut

4 Şubat: Uşak’ta 1050 konut

5-6 Şubat: Kütahya’da 2 bin 280 konut

7-8 Şubat: Afyonkarahisar’da 3 bin 125 konut

İstanbul ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı.

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izlenebiliyor.

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