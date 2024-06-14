Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş

Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş
Düzenleme: Merve N. Güreş

İstanbul’daki toplu taşıma araçlarında görülen ilginç şeyler herkesi hayrete düşürdü.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 1

İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmek bilmezken araçlarda yaşanan ve görülen ilginç şeylere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kimi yolcu otobüse papağanı ile binerken kimi koçunu sırtlanıp metrobüse biniyor.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 2

Astronot kıyafetiyle metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşırttı.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 3

Bir vatandaş İETT otobüsüne muhabbet kuşuyla bindi.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 4
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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 5

İstanbul metrosu sokak köpeklerini de taşıdı.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 6

Metrobüse binen astronot İstanbul metrosuna da uğramayı ihmal etmedi.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 7

Avcılar'da yaşayan Nazım Cihan, papağanı Paşa'ya sık sık metrobüste görülüyor.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 8

Bakırköy otobüsüne binen bir vatandaş kekliğini çantasında taşıyor.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 9

Kuzusunu bindirecek araç bulamayan bir adam çareyi hayvanı sırtlayıp metrobüse binmekte buldu.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 10

Köy okullarına destek olan Yarını Aydınlat Gençlik Platformu gönüllüsü üniversite öğrencileri, farkındalık yaratmak için 3 saat metrobüste örgü ördü.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 11

Otobüste yer bulamamaktan şikayetçi yaşlı adam taburesini, minderini alıp rahat bir nefes aldı.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 12

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, metrobüsle idmana yetişmeye çalıştı.

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Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş 13

Hokey kıyafetli sporcuları görenler kısa süreli bir şaşkınlık geçirdi.

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