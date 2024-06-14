Toplu taşımada görülen en ilginç şeyler. Temel fıkraları yanında halt etmiş

İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmek bilmezken araçlarda yaşanan ve görülen ilginç şeylere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kimi yolcu otobüse papağanı ile binerken kimi koçunu sırtlanıp metrobüse biniyor.
Astronot kıyafetiyle metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşırttı.
Bir vatandaş İETT otobüsüne muhabbet kuşuyla bindi.
İstanbul metrosu sokak köpeklerini de taşıdı.
Metrobüse binen astronot İstanbul metrosuna da uğramayı ihmal etmedi.
Avcılar'da yaşayan Nazım Cihan, papağanı Paşa'ya sık sık metrobüste görülüyor.
Bakırköy otobüsüne binen bir vatandaş kekliğini çantasında taşıyor.
Kuzusunu bindirecek araç bulamayan bir adam çareyi hayvanı sırtlayıp metrobüse binmekte buldu.
Köy okullarına destek olan Yarını Aydınlat Gençlik Platformu gönüllüsü üniversite öğrencileri, farkındalık yaratmak için 3 saat metrobüste örgü ördü.
Otobüste yer bulamamaktan şikayetçi yaşlı adam taburesini, minderini alıp rahat bir nefes aldı.
Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, metrobüsle idmana yetişmeye çalıştı.
Hokey kıyafetli sporcuları görenler kısa süreli bir şaşkınlık geçirdi.