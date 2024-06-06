Toplu ya da nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Yeni düzenleme yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Ekol Tv
Toplu ya da nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Yeni düzenleme yapıldı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kredi kullanacaklar için yeni bir teminat seçeneği haline geldi. Yeni yürürlüğe giren düzenleme ile BES katılımcıları, birikimlerini nakit ihtiyacı için kullanabilecekler; ancak sistemden ayrılmak zorunda kalmayacaklar.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ekol TV’de yaptığı değerlendirmede, bu düzenlemenin BES’ten erken çıkışları önlemek amacıyla getirildiğini vurguladı.

BES BİRİKİMLEİR TEMİNAT OLACAK

Erdursun, “BES, birikim yapma ve bu birikimleri 56 yaşına kadar vergisiz ve kesintisiz olarak çekme imkanı sunan bir tasarruf sistemidir. Ancak, Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok kişi birikimlerini çekmek zorunda kalıyor. Yeni düzenleme ile BES birikimleri, kredi teminatı olarak gösterilebilecek ve böylece birikimler korunmuş olacak.” şeklinde konuştu.

BORÇ ÖDENMEZSE BES HESABINDAN TAHSİL EDİLECEK

Erdursun ayrıca, kredilerin ödenmemesi durumunda, borcun BES hesabından tahsil edileceğini belirtti. Bu sayede, kredi faiz oranlarının yüksek olduğu şu dönemde, BES katılımcıları için daha düşük maliyetli bir finansman seçeneği sunulmuş oluyor. BES’in Sosyal Güvenlik Sisteminden farklı bir yapıda olduğunu ve bu yeni düzenlemenin ev alımı, çocukların eğitim masrafları gibi ihtiyaçlar için kolaylık sağladığını ifade etti.

Erdursun, BES birikimlerini teminat olarak kullanmak isteyenlerin izlemesi gereken adımları da açıkladı: “Katılımcılar, sistemdeki birikimlerini belgelendirmeli ve anlaşacakları bankaya bu belgeyi sunmalıdır.”

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