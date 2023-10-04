Toplum destekli polisler hayvansever çocuklarla İstanbul'da bir araya geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarla Yedikule'deki hayvan barınağında bir araya geldi.

KAYNAK: AA
Toplum destekli polisler hayvansever çocuklarla İstanbul'da bir araya geldi

Fatih Belediyesine bağlı barınak, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuk misafirlerini ağırladı.

whatsapp-image-2023-10-04-at-18-52-01-1.jpegÖğretmenleriyle beraber barınağa gelen çocuklar, onlara eşlik eden polislerle hayvanları sevdi.

Polis büyüklerinden sokak hayvanlarına ilişkin bilgiler alan çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.

whatsapp-image-2023-10-04-at-18-52-01.jpegKomiser Cihan Ateş, AA muhabirine, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Ateş, "Bizim buradaki amacımız gelecek nesillere ve henüz çocuk yaştaki evlatlarımıza hayvan sevgisini aktarabilmek, hayvan sevgisini, hayvanlara karşı acıma duygusunu oluşturabilmek." dedi.

whatsapp-image-2023-10-04-at-18-52-02-1.jpegEmniyet Müdürlüğünün çalışmaları arasında İçişleri Bakanlığınca 2020'de hazırlanan "HAYDİ" uygulamasının olduğuna dikkati çeken Ateş, uygulamanın amacının, hayvanlara yönelik işlenen suçlara karşı verilen mücadeleye vatandaşları da dahil etmek olduğunu kaydetti.

whatsapp-image-2023-10-04-at-18-52-02-2.jpegİsteyen herkesin uygulamayı akıllı telefonlarına indirerek, kimlik numarası ve doğum tarihiyle kayıt yaptırabileceğini belirten Ateş, "Hayvanlara karşı işlenen bir suç gördüğünüzde HAYDİ uygulaması üzerinden fotoğraflı biçimde ihbar yapıyorsunuz ve polislerimiz bu konulara müdahale ediyor." şeklinde konuştu.

whatsapp-image-2023-10-04-at-18-52-03-2.jpeg"ÇOCUKLARIN DOKUNARAK HAYVAN SEVGİSİNİ ÖĞRENMELERİNİ İSTİYORUZ"

Yedikule Hayvan Barınağı kurucusu ve gönüllü yöneticisi Meral Olcay ise dünyayı hayvanlarla paylaştığımızı ifade ederek, "Çocukların dokunarak hayvan sevgisini öğrenmelerini istiyoruz. Ne kadar çok terk edilmiş hayvan olduğunu görüp, bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunu bilip, 15 sene yaşayacak bir hayvanı ona göre hayatlarına katmalarını istiyoruz." diye konuştu.

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"Satın almayın, sahiplenin" sloganıyla hareket ettiklerini dile getiren Olcay, gelen çocukların bundan çok mutlu olduğunu, dışarıda karşılaştıkları hayvanları tanımadığı için korkan çocukların gönüllüler sayesinde hayvan sevgisini korkmadan öğrendiğini sözlerine ekledi.

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