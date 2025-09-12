Toprak kayması Hamsu Köprüsü’nü vurdu: İtfaiye devrede!

Geçtiğimiz haziran ayında okulların kapanması sonrası Hamsu Köprüsü’nün yenilenmesi planı ertelenmişti. Ağustos’ta iki aşamalı köprünün eski kısmı “depreme uygun olmadığı” gerekçesiyle yıkıldı.
Yeni köprüden trafik tek şeritten sağlanırken, dün akşam yeni köprünün bir ayağında toprak kayması oldu.
İTFAİYE EKİPLERİ ÖNLEM ALDI
Olay sonrası önlem alınması için Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu talimat verdi.
Sanayi mevkiindeki Bilecik Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, olası bir yangına karşı önlem aldı.
Eski otogar mevkiine 1 itfaiye aracı ve 3 personelin görevlendirildiği bildirildi.