Toprak Mahsulleri Ofisi'nden çiftçilere kritik uyarı: Randevu alın!

Güneydoğu Anadolu’nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban ilçesinde, 2025 buğday ve arpa hasadıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin randevu sistemiyle alıma başlayacağını açıklayan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Değerli üreticilerimiz, 2025 yılı buğday ve arpa alım kampanyası kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) randevu sistemi açılmıştır. Ürün teslimlerinizi gerçekleştirebilmeniz için önceden randevu almanız zorunludur. Randevu almak için TMO'nun resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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