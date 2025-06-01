Toprak Mahsulleri Ofisi'nden çiftçilere kritik uyarı: Randevu alın!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden çiftçilere kritik uyarı: Randevu alın!

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, TMO’nun 2025 buğday ve arpa alımlarını randevu sistemiyle yapacağını duyurdu.

Güneydoğu Anadolu’nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban ilçesinde, 2025 buğday ve arpa hasadıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin randevu sistemiyle alıma başlayacağını açıklayan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Değerli üreticilerimiz, 2025 yılı buğday ve arpa alım kampanyası kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) randevu sistemi açılmıştır. Ürün teslimlerinizi gerçekleştirebilmeniz için önceden randevu almanız zorunludur. Randevu almak için TMO'nun resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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