Toprak Mahsulleri Ofisi'nden fındık alımdan kredi kartı hamlesi

Toprak Mahsulleri Ofisi dün itibarıyla 38 bin top kabuklu fındık satışına çıktı Ofis bu satışla birlikte bir de yeniliğe imza attı. TMO sanayici ve ihracatçılara, ticari kredi kartıyla kabuklu fındık alma imkanı getirdi.

TMO'nun satışa çıkardığı 2023 mahsulü ürünün kilogram fiyatının 130 lira, 2022 mahsulünün kilogram fiyatının ise 126 lira olduğu belirtildi. Toprak Mahsulleri Ofisinden yapılan açıklamada, sanayici ve ihracatçıların banka kredi maliyetlerinden korunması için bu imkanın tanındığı belirtildi.

TMO açıklaması şöyle denildi:

"Üreticimizin elinde fındık stoku kalmadığı, piyasalara arzın yavaşladığı gözlenince, ihracatımızın kesintiye uğramaması ve stoklarımızda bulunan ürünün değerlendirilmesi amacıyla haziran ayı için stoklardaki kabuklu fındığı satışa açtık. Satışa çıkarılan 38 bin ton kabuklu fındığa ciddi talep geliyor. Kabuklu fındık satışlarımızda daha önce denenmemiş kredi kartıyla satış şeklini kullanarak sanayicimiz ile ihracatçımızı rahatlatmak istedik."​​​​​​