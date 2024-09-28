Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da 2. oldu

İspanya'nın doğusundaki Motorland Aragon pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 10. ayağının ilk yarışında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, başarılı bir performans sergileyerek ikinci oldu. Bu, Razgatlıoğlu'nun Fransa'daki 6 Eylül tarihli serbest antrenmanda geçirdiği kazanın ardından pistteki ilk yarışıydı.

ROKiT BMW Motorrad takımında yer alan Razgatlıoğlu, Aragon pistindeki yarışa 5. sıradan başladı. Yarış, İngiliz pilot Sam Lowes'un kaza yapması ve Razgatlıoğlu'nun en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega'nın teknik arıza nedeniyle yarış dışı kalmasıyla iki kez tekrar başlatıldı. İlk iki tur sonunda, Razgatlıoğlu İtalyan Andrea Iannone'nin arkasında 2. sıraya yükseldi.

Yarışın ilerleyen turlarında, sekizinci turda Danilo Petrucci ve dokuzuncu turda Garrett Gerloff'un ataklarıyla 4'üncülüğe düşen Razgatlıoğlu, onuncu turda tekrar 3'üncü sıraya yükseldi. Yarışın bitimine 5 tur kala Gerloff'u geçerek 2. sıraya çıkan milli motosikletçi, bu pozisyonunu koruyarak Andrea Iannone'nin ardından yarışı tamamladı.

Bu sonuçla Razgatlıoğlu, puanını 385'e çıkararak 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliğini sürdürdü. En yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkı 33'e yükseldi. Bulega, yarışın başında motor arızası yaşadı ve bu durum Razgatlıoğlu için büyük bir avantaj sağladı.

Razgatlıoğlu, yarış öncesi yaptığı açıklamada, geri dönüşünün güçlü olması gerektiğini ve her zaman birincilik için mücadele edeceğini belirtmişti. Yarış sonrası şampiyonanın bitimine iki ayak kala İspanya'dan liderlikle ayrılma hedefiyle yarın Tissot Superpole ile ana yarışta pistte olacak.