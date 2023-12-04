Toprak Razgatlıoğlu: İnanılmaz bir güç hissettim

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW ile 2024 Dünya Superbike Şampiyonası hazırlıklarına Portekiz'de başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Toprak Razgatlıoğlu: İnanılmaz bir güç hissettim

Sezon öncesi Portekiz'de BMW M 1000 RR'yi deneme fırsatı bulan 2021 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ilk testten çok memnun kaldığını belirterek, motorun gücü, frenlemesi, dönüşü ve hissiyatını anlattı.

Başlangıçta ilk sürüşü bugün yapması planlanan ancak öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle testi bir gün öne çekilen Toprak Razgatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sonunda BMW ile ilk teste çıktım, çok olumlu geçti. Sert frenlemeyi seviyorum ama motor freni çok işe yaradı. Takım içinde ise herkes çok iyi ve yardımcı olmak istiyor. Bu yüzden çok mutluyum. İlk günü sadece 11 tur ile bitirdik ama bir his sahibi olmak için önemliydi. İlk sürüş çok güzel ve olumluydu.

Her turda geliştiğim ve motosikletin tarzını öğrendiğim için çok mutluyum. Kendi tarzıma ihtiyacım var ama yavaş virajlarda artık daha iyi hissediyorum. Son virajın çıkışında inanılmaz bir güç hissettim ve yokuşta hala gidiyordum. Her turda daha iyiye gidiyordum ve motosikletin çekişini anlıyordum. Gaz bağlantısı çok daha iyi. Çok mutluyum ve deneyecek birçok parçamız var."

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 sezon hazırlıklarına 5-6 Aralık tarihlerinde Jerez-Angel Nieto Pisti'nde devam edecek.


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