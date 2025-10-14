Superbike Dünya Şampiyonası’nda sezonun finaline yaklaşılırken Toprak Razgatlıoğlu ile Ducati cephesi arasında söz düellosu yaşanıyor.

Motorsport'un haberine göre, Estoril’deki ikinci yarışın ardından konuşan Ducati Aruba takım patronu Serafino Foti, Toprak’ın yarış dışı faktörlerle ilgili eleştirilerini haksız bulduğunu söyledi.

“TOPRAK’IN İŞİNİ SONUNA KADAR ZORLAŞTIRACAĞIZ”

Şampiyonluk yarışında lider Toprak’ın 39 puan gerisinde bulunan Nicolo Bulega için umutlu konuşan Foti, Jerez’de son ana kadar pes etmeyeceklerini şu sözlerle ifade etti:

“Estoril’de elimizden gelen her şeyi yaptık. Hala ortada 62 puan var ve biz umutlarımızı son ana kadar koruyacağız. Toprak’ın işini sonuna kadar zorlaştıracağız çünkü henüz her şey bitmiş değil.”

“TOPRAK HARİKA AMA FAZLA ŞİKAYET EDİYOR”

Razgatlıoğlu’nun son yarış sonrası “Ducati Ailesi” ifadesiyle yaptığı göndermelere yanıt veren Foti, yıldız pilotun zaman zaman abartılı tepkiler verdiğini belirterek, “Toprak’ın söylediklerine katılmıyorum. Nicolo ilk yarışta zaman kaybetti ama şikayet etmedi. Toprak harika bir şampiyon, başardıklarını sonuna kadar hak ediyor ama işler kötü gittiğinde fazla şikayet ediyor.” şeklinde konuştu.

“GERÇEK OLMAYAN TARTIŞMALAR KİMSEYE YARAMAZ”

Toprak’ın şampiyonluk baskısı altında gereksiz polemiklere girdiğini söyleyen Foti, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu iyi bir özellik değil. Odaklanmak gerek. Gerçek olmayan tartışmaları körüklemenin kimseye faydası yok. Kimse Toprak’ın startına engel olmadı. Ama ne zaman kazanamasa, hep bir tartışma çıkıyor. Oysa Bulega ikinci olduğunda hiçbir şey söylemedi.”