Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi performans: Üçte üç yaptı, zirveyi kaptı

Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İngiltere etabında yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bir kez daha tarihi bir performansa imza attı.

Donington Park Pisti’nde hafta sonu boyunca koşulan üç yarışı da kazanan Razgatlıoğlu, bu pistte üst üste ikinci kez üçte üç yaptı.

Cumartesi günü ilk ana yarışta damalı bayrağı en önde gören Razgatlıoğlu, bu sabah düzenlenen Superpole yarışını da kazanarak serisini sürdürdü. Hafta sonunun kapanış yarışında da podyumun zirvesine çıkan milli sporcu, Donington Park Pisti’nde hatasız bir hafta sonu geçirerek sezonun en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.

Red Bull sporcusu, bu sonuçlarla birlikte genel klasmandaki puanını 345’e yükseltti. En yakın rakibi Bulega’ya dört puan fark atarak liderliği eline alan Razgatlıoğu, şampiyona sıralamasında zirvenin yeni sahibi oldu.