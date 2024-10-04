Topraklarına el konulan beyaz çiftçilere tazminat ödenecek

Zimbabve Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mthuli Ncube, yaptığı açıklamada, hükümetin zorunlu kamulaştırmayla topraklarına el koyduğu 4 binden fazla Avrupa kökenli "beyaz çiftçi" ile 400 kadar Zimbabve kökenli siyahi çiftçiye toplam 20 milyon dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.

Ncube, bu aydan itibaren gerçekleştirilecek ödemelerin, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından denetlenen programın ilk etabını oluşturduğunu belirterek, bunun ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını bildirdi.

Zimbabve hükümeti, 2020 yılında aldığı kararla topraklarına yerli siyahilere dağıtılmak üzere el konulan 4 bin civarında "beyaz çiftçiye" 3,5 milyar dolarlık tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Uzun yıllardan beri süren ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla mücadele eden Zimbabve, maddi imkansızlıklar sebebiyle bu ödemeleri gerçekleştirememişti.

TOPRAK REFORMU VE ETKİLERİ

Zimbabve'nin İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1980 yılında ülkede ekilebilir tarım arazilerinin yarısından fazlası, 4 bin civarında "beyaz çiftçi" aileye aitti.

Ülkeyi 1980-2017 yıllarında yöneten eski devlet başkanı Robert Mugabe tarafından 2000 yılında uygulamaya konulan toprak reformu kapsamında hükümet, topraksız siyahilere dağıtılmak üzere beyazlara ait tarım arazilerinin büyük bölümüne zorla el koymuştu.

Bununla birlikte, toprakların yeniden dağıtımındaki yolsuzluk ve aksaklıklar ile modern tarım yöntemlerindeki kalifikasyon eksiklikleri sonucu ülkenin tarımsal üretiminde ciddi düşüş yaşanmıştı.

ABD ve AB ülkelerinin toprak reformunu takiben uyguladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Zimbabve ekonomisi, özellikle 2008 sonrası derin ekonomik krize girmişti.

Yüzde 600'lere varan yüksek enflasyonun kronik hal aldığı Zimbabve, yaşanan değer kaybı karşısında 2008'den itibaren para birimini 4 kez değiştirmek zorunda kalmıştı.

Halihazırda ulusal afet düzeyinde kuraklık problemi yaşanan ülkede 30 Nisan'da tedavüle giren yeni para birimi Zimbabve altını da geçen hafta yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.