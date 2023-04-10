10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dereye düşen topunun peşinden atladı

Düzce’de akşam saatlerinde topu dereye düşen 12 yaşındaki çocuk, 3 metrelik istinat duvarından atladı. Derede mahsur kalan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 01:15
Takip Et

Topu dereye düşünce peşinden atladı, 12 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Dereye düşen topunun peşinden atladı
+
Aa
-

(İHA) Olay Mimar Sinan Caddesi, Asar Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 12 yaşındaki Yasin K. sokak arasında top oynadığı esnada, topu dereye düştü.

Topunun peşinden 3 metrelik istinat duvarından atlayan çocuk dere yatağından çıkamadı. 

İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven ile dere yatağına inerek 12 yaşındaki çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

3 metrelik istinat duvarından atlamasının ardından hafif sıyrıkları oluşan çocuk sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
1
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
2
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
3
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
4
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
5
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
6
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
7
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Aşırı yağışların ardından 3 katlı bina yıkıldı
﻿Aşırı yağışların ardından 3 katlı bina yıkıldı
﻿Aşırı yağışların ardından 3 katlı bina yıkıldı
﻿Dereye düşen topunun peşinden atladı
﻿Dereye düşen topunun peşinden atladı
﻿Dereye düşen topunun peşinden atladı
﻿Eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu
﻿Eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu
﻿Eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu
﻿ Otomobil ve traktörün karıştığı kazada 6 yaralı var
﻿ Otomobil ve traktörün karıştığı kazada 6 yaralı var
﻿ Otomobil ve traktörün karıştığı kazada 6 yaralı var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.