Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni neden olur?

Topuk dikeni genellikle ağrı, özellikle ayak tabanında topuk kemiği yakınında, sabahları ilk adım atarken veya uzun süre ayakta durduktan sonra belirginleşen bir ağrı ile kendini gösterir. Peki, topuk dikeni neden olur? Topuk dikeni nedir?

TOPUK DİKENİ NEDİR?

Topuk dikeni (plantar fasiit), genellikle ayak tabanındaki kalın bağ dokusunda (plantar fasya) meydana gelen bir rahatsızlıktır. Plantar fasiit, ayak tabanındaki kalın bağ dokusunu (plantar fasya) çevreleyen bir iltihaplanmadır. Bu durum, genellikle topuk kemiğinin altında, ayak tabanında hissedilen şiddetli ağrı ile karakterizedir.

TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR?

Topuk dikeni, genellikle sabahları ilk adımı atmaya çalışırken veya uzun süre ayakta durduktan sonra belirginleşen ağrı ile kendini gösterir.

Topuk dikeni genellikle şu durumlarla ilişkilidir:

Plantar Fasiit: Ayak tabanındaki plantar fasya adı verilen bağ dokusunun iltihaplanması. Bu durum genellikle aşırı yüklenme, yanlış ayakkabı kullanımı veya ayak anatomisindeki değişikliklerle ilişkilidir.

Ayak yüksekliği ve çökme problemleri: Düz tabanlık gibi ayak anatomisindeki değişiklikler, plantar fasiit ve topuk dikeni riskini artırabilir.

Aşırı egzersiz veya aktivite: Aşırı koşma, sık yürüyüş yapma veya ayak üzerinde uzun süre durma, plantar fasiiti tetikleyebilir.

Yanlış ayakkabı: Desteksiz veya uygun olmayan ayakkabılar kullanmak, ayak tabanındaki stresi artırabilir.

Ayak anatomisinde değişiklikler: Düz tabanlık gibi ayak anatomisindeki değişiklikler, plantar fasiitin ve dolayısıyla topuk dikeni oluşumunun riskini artırabilir.

Aşırı kilo: Vücut ağırlığındaki artış, ayak tabanına fazladan baskı uygulayarak plantar fasiiti tetikleyebilir.

Yanlış ayak biyomekaniği: Ayak biyomekaniğindeki anormallikler veya yürüme şeklindeki değişiklikler, plantar fasiiti tetikleyebilir.

TOPUK DİKENİ BELİRTİLERİ NELER?

Topuk dikeni belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

Sabahları ilk adımı atmaya çalışırken hissedilen şiddetli ağrı.

Ayakta uzun süre durmak veya yürümek sonrasında artan ağrı.

Ayak tabanında topuk kemiği yakınında hassasiyet veya şişlik.