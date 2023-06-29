Topun peşinde Kızılırmak'a girdiler canlarından oldular

Kırıkkale'de, kaçan topu almak için Kızılırmak'a giren yabancı uyruklu 3 çocuk kayboldu. Çocuklardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer çocuk için arama çalışmaları sürüyor.

Topun peşinde Kızılırmak'a girdiler canlarından oldular

Kırıkkale'de, Kızılırmak'a düşen topu almak için girdikleri suda kaybolan yabancı uyruklu 3 çocuktan ikisinn cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar, diğer çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parka oynayan Irak uyruklu 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen topu almak için suya girdi. Yaşları 14 ila 15 olan çocuklar girdikleri sudan bir daha çıkamayınca, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Girdikleri suda kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar, diğer iki çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek, arama-kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etti.

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