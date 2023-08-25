Topun peşinden giden çocuk yolcu otobüsünün altında kaldı

Kırıkkale'de yola kaçan topun peşinden giden çocuk, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Topun peşinden giden çocuk yolcu otobüsünün altında kaldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, yola kaçan topun peşinden giden 9 yaşındaki B.E., yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun karşısında meydana geldi. B.E., arkadaşları ile futbol oynadığı sırada, yola kaçan topun peşinden gitti. Bu sırada yoldan geçen T.Y. yönetimindeki yolcu otobüsü, B.E.'ye çarptı. Kazada, B.E. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan talihsiz çocuk, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

B.E.'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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