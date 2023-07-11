Torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var?

Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle torba yasaya ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var?

Torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var?

Torba yasayla ekonomide yeni düzenlemeler gelirken torba yasanın içeriğine ilişkin ayrıntılarda merak konusu oldu. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var?

Meclis'e sunulan son kanun teklifiyle ekonomide yeni düzenlemeler geliyor. Yalnızca bu yıl tüm araç sahipleri, ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu ve en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak torba kanun teklifinden ek vergi çıktı.

Teklifle birlikte getirilen ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2023 için en düşük MTV tutarı 219, en yüksek ise 101 bin 152 lira.

2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi. Buna göre; 2023 torba yasa maddelerinin temmuz ayında açıklanması ve Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Torba teklifte ayrıca, akaryakıta otomatik enflasyon zammı ve banka ve finansal kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı da var.

Akaryakıtta alınan ÖTV ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar artacak.

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltildi. Bu oran bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak. Ek vergilere gerekçe olarak, deprem sonrası ortaya çıkan finansman açığının kapatılması gösterildi.

Teklif, Cumhurbaşkanı'na marketlerde 25 kuruşa satılan plastik poşet ücreti, iki katına kadar artırabilme yetkisi de veriyor.

Teklifte, Covid-19 salgını döneminde kesilen cezaların iptal ve iadesi düzenlemesi de var.

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