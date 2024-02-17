'Torbacı dede' kıskıvrak yakalandı. İzmir'de 73 yaşındaki uyuşturucu taciri tutuklandı

Kaynak: İHA
'Torbacı dede' kıskıvrak yakalandı. İzmir'de 73 yaşındaki uyuşturucu taciri tutuklandı
İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 73 yaşındaki zanlı yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra tarihi eser de ele geçirildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara sonucunda, 73 yaşındaki A.A.'nın ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine kendisini takibe aldı

Edinilen istihbarat kapsamında A.A.'nın İzmir merkezinden Bergama'ya uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, ilçe girişinde A.A.'nın aracını durdurarak arama yaptı.

Araç içerisinde bulunan A.A. ve S.Ş. adlı şahısların üzerinde arama yapan polis, metamfetamin, esrar ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap ele geçirdi. Savcılıktan alınan izin doğrultusunda araçta ve A.A.'nın evinde yapılan aramada ise, yine metamfetamin ve 2 ruhsatsuz tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. ve S.Ş., emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 73 yaşındaki A.A., uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, araçta bulunan S.Ş., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

aw144170-01.jpg

aw144170-02.jpg

Son Haberler
Juventus 2 puan daha bıraktı karalar bağladı. Kenan Yıldız detayı Spor
Juventus 2 puan daha bıraktı karalar bağladı. Kenan Yıldız detayı
Diyetisyen Hatice Nur Ege'den gündem olan açıklama: 'Spor salonları çok tehlikeli. Çok spor zararlı.' Video
Diyetisyen Hatice Nur Ege'den gündem olan açıklama: 'Spor salonları çok tehlikeli. Çok spor zararlı.'
Kurye kırmızı halıda podyum yürüyüşü yaptı, izleyenleri gülümsetti! Video
Kurye kırmızı halıda podyum yürüyüşü yaptı, izleyenleri gülümsetti!
Erman Toroğlu 'İsmail Kartal'ı anlamak mümkün değil' dedi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şeyi açıkladı Spor
Erman Toroğlu 'İsmail Kartal'ı anlamak mümkün değil' dedi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şeyi açıkladı
"Denizin prensinin" kilosu dudak uçuklattı. Tam 900 lira. Satıcılar sebebi açıkladı Gündem
"Denizin prensinin" kilosu dudak uçuklattı. Tam 900 lira. Satıcılar sebebi açıkladı
Dönerci esnaf ile Murat Kurum arasındaki diyalog gündem oldu: '96'da 1 yıllık maaşımla ev aldım. Şimdi bayramda memlekete gitmek hayal oldu' Video
Dönerci esnaf ile Murat Kurum arasındaki diyalog gündem oldu: '96'da 1 yıllık maaşımla ev aldım. Şimdi bayramda memlekete gitmek hayal oldu'
Rize maçı bitimi İsmail Kartal'dan flaş 'delikanlı' açıklaması Spor
Rize maçı bitimi İsmail Kartal'dan flaş 'delikanlı' açıklaması