’Torbacı’ operasyonuna 44 gözaltı

Kaynak: İHA
’Torbacı’ operasyonuna 44 gözaltı

Kayseri'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik, geçtiğimiz günlerde narkotik operasyonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan İbrahim Birol adı verilen operasyon düzenlendi.

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120 ekip ve 250 personelin katılımıyla düzenlenen Şehit İbrahim Birol-1 operasyonunda 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 12 bin 800 içimlik sentetik uyuşturucu, 794 adet uyuşturucu hap, 308 gram uyuşturucu madde, 15 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 713 adet fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

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Emniyetten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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