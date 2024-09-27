Torbacı operasyonunda 16 gözaltı

Kaynak: İHA
Torbacı operasyonunda 16 gözaltı

Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 16 şahıs yakalandı.

Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 12'si hedef şahıs olmak üzere 16 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, 850 adet sentetik ecza hap, 83,05 gr metamfetamin maddesi, 6,20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4,72 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 16 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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