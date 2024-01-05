Torbacı sosyal medyada ifşa etti. Polis 12 kişiyi gözaltına aldı

Kaynak: İHA
Torbacı sosyal medyada ifşa etti. Polis 12 kişiyi gözaltına aldı
Tekirdağ'da bir uyuşturucu satıcısı sosyal medyada uyuşturucu ifşaları yaptı. Yakalanan torbacı uyuşturucu sattığı kişileri polise ifşalayınca polis ekipleri 12 kişiyi yakaladı.

Çorlu ilçesinde sosyal medyada bir kullanıcı uyuşturucu ifşaları yaparken polis ekiplerinin ağına düştü. Polis ekiplerinin kullanıcıya yaptığı operasyon sonucunda şahsın evinde uyuşturucu maddesi yakalandı.

Twitter sayfasında ifşa yapan şahıs polis ekiplerinin takibine yakalandı. Evine düzenlenen operasyon sonucunda evinde uyuşturucu maddesi yakalanan şahıs diğer kullanıcıları da polis ekiplerine ifşa etti.

Yapılan operasyon sonucunda 12 uyuşturucu kullanıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddeleri ve 1 adet tabanca ile tabanca fişekleri yakalandı.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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