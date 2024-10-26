Torbalı Belediyesi’nde personel alımında mülakat yapıldı

Torbalı Belediyesi, 58 pozisyon için liyakat ilkesine dayalı işçi istihdam edeceğini sosyal medya ve billboardlardan duyurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından 58 pozisyon için 971 başvuru yapılırken, iki aşamalı gerçekleşecek olan mülakatların ilk etabı tamamlandı. Kameralarla kaydedilen mülakatta adaylar fanuslar içerisinden kendi seçtikleri soruları cevapladı.

Torbalı Belediyesi, liyakat ilkesine dayalı istihdam politikasına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda belediye, yapılacak alımları herkesin duyabilmesi adına sosyal medya hesaplarından ve billboardlardan duyurarak bir ilke imza attı. 58 işçi alacak olan Torbalı Belediyesi’ne 971 kişi başvuru yaptı. Başvuruların tamamlanmasının ardından liyakat esaslı işe alım gerçekleştirecek olan Torbalı Belediyesi, iki aşamalı gerçekleşecek olan mülakatların birinci etabını tamamladı. 3 komisyonun kurulduğu mülakatta adaylar, fanuslar içerisindeki soruları kendileri seçerek cevapladı. Yaklaşık 10 saat süren mülakat kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.

İKİNCİ MÜLAKATTA ADAYLARIN YETERLİLİKLERİ TEST EDİLECEK

1 marangoz, 5 tanker şoförü, 1 tesisatçı, 10 beden işçisi, 2 kepçe operatörü, 2 kamyon şoförü, 12 çöp kamyonu şoförü, 18 temizlik işçisi, 2 ağır bakım ustası, 1 iş makinesi ustası, 1 oto elektrikçi, 1 binek araç tamircisi, 1 araç yağlama ustası ve 1 de iletişim uzmanı alacak olan Torbalı Belediyesi, mülakatın sonuçlarını ise kısa sürede açıklayacak. Dün gerçekleşen mülakattan başarılı bir şekilde ayrılan adaylar ise ikinci bir mülakata alınacak. İkinci mülakatta adayların başvurdukları pozisyonlardaki yeterlilikleri test edilecek.

“KİM HAK EDİYORSA O İŞE GİRECEK”

Dün gerçekleşen mülakat öncesinde adaylara konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yaptığı açıklamada “ Bugün itibariıyla mülakatlarımıza başlamış bulunuyoruz. 58 pozisyon için 971 başvuru yapılmış. Gönül isterdi ki herkesi düzgün şartlarda çalıştıralım. Biz ihtiyacımız olan personeller için alım gerçekleştiriyoruz. 971 başvuru yapıldı ama binden fazla da telefon geldi, başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize. “Bir tanıdığımı var öncelik verir misiniz” diye. Ben size Torbalı Belediye Başkanı olarak bir söz veriyorum. Kim hak ediyorsa o işe girecek. Hiçbir mesaja bakmadım, hiçbir ismi bir yere not almadım. Arkadaşlarıma da tembih ettim. Sizlerin huzurunda da burada mülakatı yapacak olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Eğer bir torpil sezersem, görevden alırım. Adalet neyse, hakkaniyet neyse kamuda belediyemizi kim temsil edecekse o arkadaşlarımız işe girecek” dedi.

DEMİR: “KAPIM SİZLERE SONUNA KADAR AÇIK”

İşe giremeyenler için ise Torbalı Belediyesi’nin işsizliği önlemek için başlatmış olduğu "İş’te Torbalı" projesine başvurabileceklerini belirten Demir, “Bizim İş’te Torbalı diye bir kariyer ekibimiz var. Fabrikalarda, kurumsal firmalarda işçi arayanlar ile iş arayanları buluşturup doğru ve sizlerin de mutlu olacağı bir şekilde istihdam edilmenizi sağlıyor. Biz işin bu tarafındayız sizler için en iyisi neyse onu yapmak istiyoruz. Ben sizlere tekrardan başarılar dilemek istedim. Bu süreçte birçok kişiyle kötü olmuş olabilirim. Burada sizler nasıl mülakata giriyorsanız, kimin çocuğu olursa olsun onun da buraya gelerek mülakata girmesi gerekiyor. Belediyede artık onun kızıymış, bunun oğluymuş yok vekilin akrabasıymış dönemi kapandı. Hakkınızda tekrardan hayırlısı olsun arkadaşlar. Hak edenlerin işe gireceği bir süreç yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kapım sizlere sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.