Torbalı’da tarım alanlarını yok eden hobi bahçelerine mühür

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in talimatı ile denetimlerini sıklaştıran Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarını yok eden hobi bahçelerini tespit ederek mühürlüyor.

Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarını yok eden hobi bahçelerini tespit ederek mühürlemeye devam ediyor.

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Son olarak belediye ekipleri, Saipler, Dirmil, Bozköy, Karakızlar, Dağkızılca, Çamlıca ve Demirci mahallelerinde yer alan hobi bahçelerini mühürledi. Mühürlenen hobi bahçelerine para cezası da uygulayacak olan Torbalı Belediyesi, tarım arazilerini talan edenlere geçit vermeyecek.

DEMİR: “DOĞAL DEĞERLERİMİZİ KORUMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Bakanlık, Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Torbalı Belediyesi, tarım alanlarını talan edenlere karşı mücadele etmeye devam edileceğini açıkladı.

İlçe genelinde hobi bahçelerine karşı denetleme ve mühürleme işlemlerinin aralıksız süreceğini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, “Tarım arazilerimizin korunması amacıyla hobi bahçelerine asla geçit vermeyeceğiz. Son olarak Saipler, Dirmil, Bozköy, Karakızlar, Dağkızılca, Çamlıca ve Demirci mahallelerinde bulunan hobi bahçelerini mühürledik. Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak tahsis eden kişilere gerek para cezası gerekse yasal işlem uygulamaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle el ele doğal değerlerimizi korumayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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