Torino Sosa'yı kiraladı

Torino teknik direktörü Paolo Vanoli'nin onay vermesi üzerine 26 yaşındaki genç sol ayak İtalya'daki macerasına başlamaya hazır.

21 Ocak 1998'de Zagreb'de doğan Sosa, 17 yaşında profesyonel futbola ilk adımını attığı Dinamo Zagreb takımında yıldızını parlattı.

Dört sezon boyunca bir şampiyonluk maçı da dahil olmak üzere 41 kez forma giyen sol açık, üç Hırvat şampiyonluğu ve iki Hırvat Kupası zaferi yaşadı.

2018'de Alman ekibi Stuttgart'a tranfer oldu. Burada gerçirdiği beş sezonda 115 maça çıktı ve 5 gol 35 asistlik katkı sağladı.

Geçen yıl Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de yer aldığı Ajax takımı tarafından satın alınan Sosa, Hırvat milli takımıyla çıktığı 21 maçta 1 kez ağları sarsmayı başardı.