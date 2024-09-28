Torna atölyesine kurusıkı tabanca baskını

İzmir'de polis kaçak silah atölyelerinde kurusıkı tabancaları el ve makine yardımıyla namlularını ve birtakım parçalarını değiştirerek, gerçek ateşli silahlara çeviren çetenin izini buldu.

Polis suç örgütlerine silah da temin eden çete üyelerini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon için düğmeye basıldı.

Önceden belirlenen adreslere helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 16 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 30 tabanca, 36 tabanca şarjörü, 188 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 41 av tüfeği kartuşu, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, 5 tabanca icra mili ve yayı, çok sayıda silah tamamlayıcı parçası ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 5 şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.