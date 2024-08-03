Torpil faciaya neden oluyordu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu yakınlarında taraftar grubunun attığı torpil, otluk alanda yangın çıkmasına neden oldu. Yangın, Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Taraftarların eğlence amaçlı attığı torpil, otluk alanda patlayarak yangına yol açtı ve alevler kısa sürede yayıldı.

Yangın esnasında taraftar otobüsü hızla bölgeden uzaklaşırken, olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.