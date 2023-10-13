Torun babaannesini fırçayla dövüp yerlerde sürükledi. Dede de dayağı yedi

Adana’da madde bağımlısı torun, babaannesi fırça ile dövüp yerlerde sürükledi. Dayaktan dedesi de nasibini aldı. Torun bıçak çektiği dedesini tekmelerle dövdü.

KAYNAK: İHA
Torun babaannesini fırçayla dövüp yerlerde sürükledi. Dede de dayağı yedi

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi 10019 sokakta dün öğle saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Serhat Oygur, bir süre önce cezaevinden çıktı ve ailesi kendisini kabul etmediği için babaannesi Redife (67) ile dedesi Hamed Emin (69) ile birlikte yaşamaya başladı.

Ancak dedesi ve babaannesine sürekli eziyet edip para isteyen gence dün babaannesi, "Oğlum denetimli serbestlik ile çıktın. Git imzanı at" dedi.

Bunun üzerine deliye dönen Oygur, babaannesini evin içerisinde dövdü. Yaşlı kadın can havliyle kendini sokağa atıp eşinden yardım istedi. Bunun üzerine sokağa çıkan genç, elindeki bıçakla dedesini rehin alıp tekme atarak yaşlı adamı sokak ortasında dövdü. Yaşlı adam yaralı halde kaçıp kaçarak canını zor kurtardı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Ardından babaannesini rehin alan genç, uzun saplı fırçayla yaşlı kadının önce kaburgalarına vurup bayılttı. Daha sonra yaşlı kadını yerde sürükleyerek bahçeye götürdü ve burada yüzüne kürekle vurup dişlerini kırdı. Ardından elinde kürekle sokağa çıkan genç, komşularına da küfürler savurup olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Tüm bu anlar mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri yaşlı karı kocayı hastaneye kaldırırken, kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Serhat Oygur ise Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Oygur’un daha önce de annesini darp ettiği, ayrıca ‘kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ gibi çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şakirpaşa Polis Merkezi’nde ifadesi alınan Serhat Oygur, Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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