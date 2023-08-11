Torunlarınızın geleceği böyle çalındı. Akbelen'de kesim öncesi, sırası ve sonrası

Muğla Akbelen’de ağaç kesimi öncesi, sırası ve sonrası kaydedilen görüntüler gündem olurken yürekler burkuldu.

Torunlarınızın geleceği böyle çalındı. Akbelen'de kesim öncesi, sırası ve sonrası

IC İçtaş ve Limak’ın işlettiği Yeniköy ve Kemerköy santrallarının kömür sahasın genişletmek amacıyla Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı'nda yaklaşık 15-16 bin ağaç kesildi. Bölgede, ağaç kesme işlemi tamamlandı.

Kesilen ağaçlar da büyük ölçüde taşınırken ormanda ortaya çıkan görüntü yürek burktu.

Akbelen'de ağaç kesimi öncesi, sırası ve sonrası kaydedilen görüntü katliamın boyutunu ortaya koydu.

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Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen mevkiinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek için olağanüstü toplanmıştı.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Genel görüşme talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Önergenin görüşülmesi için 244 kabul oyu kullanılırken 281 ret oyu kullanıldı.

ERDOĞAN KIYIMI DESTEKLEDİ

Erdoğan, Akbelen Ormanı hakkındaki kıyım kararından geri adım atılmayacağına dair, "Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır." sözleri ile sinyal verdi.

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AKBELEN’DE NE OLDU?

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK (YENİKÖY KEMERKÖY) Enerji, Akbelen Ormanı'nın bir bölümünü termik santrallere linyit sağlayan maden sahasına katmak için harekete geçti.

YK Enerji, Akbelen Ormanı'nda linyit madeni işletmesi açmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldı.

Köylüler ise bu doğa katliamına karşı çıkarak Akbelen’i korumak istediler. İkizköy halkı 4 yıldır Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmemesi için hem fiziki hem de hukuki bir mücadele veriyor. İki yıl önce Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi, İkizköy halkı bölgeye ulaşıncaya kadar 30 kadar ağaç kesmişti.

Köylüler bunun üzerine Akbelen Ormanı'nda doğa nöbetine başladı. Nöbet iki yıldır devam ediyor. Ancak Akbelen Ormanı’nı korumak için İkizköylülerin sürdürdükleri nöbet alanına sabah 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi. Bölge halkı ağaç kesimine başlandığını duyurarak yardım çağrısında bulundu. Jandarma ekipleri, ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere biber gazı ve jopla müdahale etti.

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