Torununu, silahı elinden almak isterken kazara öldürdü

Yaşanan bu acı olayın ardından dede Balak, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, 13 Nisan'da Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, İbrahim Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde bulunan tabancayı kurcalamaya başladı.

Derviş Balak, torunundan silahı elinden almak isterken kazara silah ateş aldı. İbrahim Balak yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 15 Nisan'da hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan dede Derviş Balak, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. İlk ifadesinde, torununun sık sık ziyaretine geldiğini ve silahla oynarken elinden almak istediği sırada kaza yaşandığını belirtti.

İbrahim Balak'ın cenazesi, dün Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.