Torununu, silahı elinden almak isterken kazara öldürdü

Kaynak: DHA
Torununu, silahı elinden almak isterken kazara öldürdü
Kayseri'de yaşanan trajik bir olayda, Derviş Balak (67), torunu İbrahim Balak'ı (24) silah kazası sonucu vurarak öldürdü.

Yaşanan bu acı olayın ardından dede Balak, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, 13 Nisan'da Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, İbrahim Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde bulunan tabancayı kurcalamaya başladı.

Derviş Balak, torunundan silahı elinden almak isterken kazara silah ateş aldı. İbrahim Balak yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 15 Nisan'da hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan dede Derviş Balak, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. İlk ifadesinde, torununun sık sık ziyaretine geldiğini ve silahla oynarken elinden almak istediği sırada kaza yaşandığını belirtti.

İbrahim Balak'ın cenazesi, dün Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

tabancasini-kurcalayan-torununu-silahi-41318-1.jpg

tabancasini-kurcalayan-torununu-silahi-41318.jpg

Son Haberler
AKP MKYK sonrası flaş kabine açıklaması. Seçimin faturası kime kesilecek Gündem
AKP MKYK sonrası flaş kabine açıklaması. Seçimin faturası kime kesilecek
'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada Gündem
Kardeşi bıçakladı, ağabeyi tabanca ile vurdu; o anlar kamerada
İpsala'da kooperatif başkanı silahlı saldırı sonucu öldürüldü Yerel Haberler
İpsala'da kooperatif başkanı silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Pasifik'te gerginlik. Çin jetleri, ABD uçağının peşine düştü Gündem
Pasifik'te gerginlik. Çin jetleri, ABD uçağının peşine düştü
Kız isteme töreninde tuzlu kahve damadın arkadaşına gitti Video
Kız isteme töreninde tuzlu kahve damadın arkadaşına gitti