Tosca operası sahnelendi

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Tosca" operası sahnelendi.

KAYNAK: AA
Tosca operası sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 30. yılını kutlayan, Cumhuriyetin 100. yılının anlam ve önemine vurgu yapan festivalde İtalyan besteci Giacomo Puccini tarafından bestelenen eser ilk kez sahnelendi.

Operayı, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Deniz Komutanı Volkan Kamışoğlu ile sanatseverler izledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün en büyük prodüksiyonlarından biri olan eser, Türk sahnelerinde Tosca'yı ilk kez seslendiren Semiha Berksoy'un kızı Zeliha Berksoy'un rejisörlüğünde, özel bir prodüksiyonla oluşturuldu.

Eserde, ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani'nin yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Antalya ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına eşlik etti.

Eserde, Bolşoy Tiyatrosu başsolistlerinden soprano Dinara Aliyeva "Floria Tosca"yı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan "Mario Cavaradossi"yi, Bolşoy Tiyatrosu başsolistlerinden bariton Elchin Azizov ise "Scarpia" karakterini seslendirdi.

Şef Mahir Seyrek'in yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının da yer aldığı eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar, koreografisi Özge Ay ve ışık tasarımı Yakup Çartık imzası taşıyor.

"Tosca" operasında, görevini kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia ile gerici ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ve sanatı için yaşayan, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olaylar anlatıldı.

Festival, 13 ve 14 Eylül'de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Kuğu Gölü" balesiyle devam edecek.

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