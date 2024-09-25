Çiftlik Bank davasında savcı mütaalasını açıkladı: Tosuncuk'a 88 bin yıl hapis talebi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çiftlik Bank davasında savcı mütaalasını açıkladı: Tosuncuk'a 88 bin yıl hapis talebi

Çiftlik Bank davasında Tosuncuk Mehmet Aydın’ın 4414 mağdur açısından “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından 88 bin 302 yıla kadar hapsi talep edildi.

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Son Haberler
Yavru su aygırının saldırı anı kameralara yansıdı
Yavru su aygırının saldırı anı kameralara yansıdı
Hasta ziyaretine giderken otomobilleri köprüden düştü. 3 ölü, 2 yaralı
Hasta ziyaretine giderken otomobilleri köprüden düştü. 3 ölü, 2 yaralı
Yaşla birlikte artan tehlike: Alzheimer
Uzman isimden 'Alzheimer' uyarısı
Yarı çıplak halde düştü öldü
Yarı çıplak halde düştü öldü
Kırşehir’de kaçaklar gözaltına alındı
Kırşehir’de kaçaklar gözaltına alındı