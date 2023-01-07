Cenk Tosun'dan Fenerbahçe ve G.Saray'a gözdağı

Vodafone Park'ta 23 gole ulaşarak Cyle Larin'i yakalayan Tosun, "Daha sezon uzun inşallah Larin'i geçerim. Evde oynamayı çok seviyoruz hepimiz. Taraftarımız ayrı bir güç veriyor, muhteşemlerdi." dedi.

Şampiyonluk yarışının içinde olduklarını söyleyen Cenk, "Maça iyi başladık. 15 dakika rakibe top vermedik. Sonra saçmasapan pozisyonlar verdik. Devreden önce 2'yi bulmamız iyi oldu. İkinci devre daha iyi olabilirdik. Çok pozisyon verdik ve gol yedik. Sonra defansa çekildik.

2-1 olduktan sonra ister istemez savunmaya çekildi. Ancak, kazanmayı bildik. Önemli olan bu. Her zaman iyi oynayacaksın diye bir şey yok. 3 puan önemliydi. Her 3-4 günde bir maç oynayacağız. Önemli haftalara giriyoruz. Bu maçları hatasız kapatmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışının içindeyiz." ifadelerini kullandı.