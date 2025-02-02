Tottenham, Brentford deplasmanından 3 puanla döndü

Tottenham, Premier League’in 23. haftasında Brentford deplasmanında 2-0 galip gelerek ligdeki kötü gidişatına son verdi. Ancak taraftarların büyük bölümü, kulüp başkanı Daniel Levy’ye yönelik tepkilerini maç boyunca sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk golü 29. dakikada geldi. Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-min’in kullandığı köşe vuruşunda, Brentfordlu Vitaly Janelt topu kendi ağlarına gönderdi ve Tottenham bu şans golüyle 1-0 öne geçti.

SON NOKTAYI SARR KOYDU

Maçın büyük bölümünde iki ekip de net pozisyon üretmekte zorlanırken, Tottenham 87. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti. Son Heung-min’in pasında hareketlenen Pape Matar Sarr, kaleci Hakon Valdimarsson’un yanından topu filelere göndererek takımına rahat bir nefes aldırdı.

Bu sonuçla Tottenham puanını 26’ya yükselterek 16. sıradan 14. sıraya çıktı. Brentford ise 24 puanda kaldı.

LEVY'YE BÜYÜK TEPKİ

Tottenham taraftarları, galibiyete rağmen Daniel Levy’ye olan tepkilerini dile getirmeye devam etti. Maç boyunca “Levy Out” (Levy Defol) tezahüratları yükselirken, geçtiğimiz hafta Leicester karşısında açılan “24 yıl, 16 teknik direktör, 1 kupa. Değişim vakti geldi.” pankartı, taraftarların sabrının taştığını gösterdi.

Takımın, devre arası transfer döneminde kadrosunu yeterince güçlendirmediğini düşünen taraftarlar, yönetimi sert şekilde eleştiriyor. Ancak maçtan önce, Tottenham’ın Lens’ten 26 yaşındaki Avusturyalı savunmacı Kevin Danso’yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı duyuruldu.

KRİTİK HAFTA: LİVERPOOL DEPLASMANI

Teknik direktör Ange Postecoglou için kritik bir hafta başlıyor. Tottenham, Perşembe günü Liverpool ile deplasmanda Carabao Kupası yarı final rövanşına çıkacak. İlk maçı 1-0 kazanan Spurs, 17 yıllık kupa hasretini sonlandırma adına büyük bir fırsata sahip.

Özellikle sakatlıklarla boğuşan Postecoglou, Brentford karşısında savunmada disiplinli bir performans sergileyerek bu süreçte takımının özgüven kazanmasını sağladı. Tottenham, ligde küme düşme hattının 10 puan üzerine çıkarak biraz olsun rahatladı ancak taraftarlarla yönetim arasındaki gerilim sürüyor.