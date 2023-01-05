5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham fark attı, Kane ve Son tarihe geçti

Tottenham fark attı, Kane ve Son tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'de Tottenham Crystal Palace'ı deplasmanda farklı yendi

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 05:22
Takip Et

Tottenham Crystal Palace deplasmanında coştu

Tottenham fark attı, Kane ve Son tarihe geçti
+
Aa
-

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta maçında Tottenham Hotspur, deplasmanda Crystal Palace'a gol yağdırdı: 4-0.

Tottenham'ın golleri 48 ve 53. dakikalarda Harry Kane, 68. dakikada Matt Doherty ve 72. dakikada Heung-min Son'dan geldi.

Harry Kane ve Heung-min Son, Premier Lig'de 34 maçta birlikte gol attı. Böylece bu ikili Liverpool'da Mohamed Salah ve Sadio Mane'yi geride bırakarak ligde en çok gol atan ikili oldu.

Kaptan Harry Kane, Premier Lig'de Teddy Sheringham'dan sonra forma giydiği 100., 200. ve 300. maçında gol atma başarısı gösteren ikinci oyuncu olarak tarihe geçti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
3
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
4
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
5
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Dondurmacının önünde oynayan sarışın kadın dondurmacıyı dondurdu
6
﻿Dondurmacının önünde oynayan sarışın kadın dondurmacıyı dondurdu
﻿Dondurmacının önünde oynayan sarışın kadın dondurmacıyı dondurdu
﻿Tapu masraflarında büyük artış. Ev alacaklar dikkat
7
﻿Tapu masraflarında büyük artış. Ev alacaklar dikkat
﻿Tapu masraflarında büyük artış. Ev alacaklar dikkat
﻿Tekirdağ'da feci kaza
﻿Tekirdağ'da feci kaza
﻿Tekirdağ'da feci kaza
﻿Sokakta yürürken 10 köpeğin saldırısına uğradı
﻿Sokakta yürürken 10 köpeğin saldırısına uğradı
﻿Sokakta yürürken 10 köpeğin saldırısına uğradı
﻿Birleşmiş Milletler'den Suriye ve mağduriyet açıklaması
﻿Birleşmiş Milletler'den Suriye ve mağduriyet açıklaması
﻿Birleşmiş Milletler'den Suriye ve mağduriyet açıklaması
﻿Beyaz Saray yakınlarında ceset bulundu
﻿Beyaz Saray yakınlarında ceset bulundu
﻿Beyaz Saray yakınlarında ceset bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.