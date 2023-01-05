Tottenham fark attı, Kane ve Son tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta maçında Tottenham Hotspur, deplasmanda Crystal Palace'a gol yağdırdı: 4-0.

Tottenham'ın golleri 48 ve 53. dakikalarda Harry Kane, 68. dakikada Matt Doherty ve 72. dakikada Heung-min Son'dan geldi.

Harry Kane ve Heung-min Son, Premier Lig'de 34 maçta birlikte gol attı. Böylece bu ikili Liverpool'da Mohamed Salah ve Sadio Mane'yi geride bırakarak ligde en çok gol atan ikili oldu.

Kaptan Harry Kane, Premier Lig'de Teddy Sheringham'dan sonra forma giydiği 100., 200. ve 300. maçında gol atma başarısı gösteren ikinci oyuncu olarak tarihe geçti.