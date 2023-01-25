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Ronaldo'nun takımı da ilgilenmişti: Danjuma İngiltere'yi seçti

Bir dönem Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'ın da ilgilendiği Danjuma seçimini yaptı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 21:16
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Tottenham, Danjuma'yı renklerine kattı

Ronaldo'nun takımı da ilgilenmişti: Danjuma İngiltere'yi seçti
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İspanyol kulübü Villarreal'in kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Premier Lig'de ilk 4 mücadelesi veren Tottenham, kadrosunu Danjuma ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Villarreal öncesi PSV, NEC Nijmegen, Club Brugge ve Bournemouth kulüplerinde oynayan Danjuma, Hollanda Milli Takımı formasını 6 kez giydi.

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