Tottenham, Güney Koreli yıldızı Son ile nikah tazeledi

Tottenham Hotspur, takım kaptanı ve hücum oyuncusu Son Heung-min’in sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 2026 yazına kadar geçerli hale getirdi. 2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Son, bugüne kadar kulüp adına 431 maçta 169 gol kaydetti. Premier Lig’de ise 320 maçta 125 gol ve 68 asistlik etkileyici bir performansa imza attı.

POSTECOGLOU'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Teknik direktör Ange Postecoglou, "O, kulüpte zaten olağanüstü bir kariyere sahip. Son 10 yılın en önemli figürlerinden biri oldu. Hedefimiz, Tottenham’daki kariyerini kupalarla taçlandırmak,” ifadelerini kullandı.

Son Heung-min, Tottenham’ın 2019 yılında Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği kadronun önemli bir parçasıydı. Ancak finalde Liverpool’a kaybeden takım, hâlâ büyük bir kupa kazanmayı bekliyor. Postecoglou, yıldız oyuncunun kulübe kattığı değerin altını çizerken, onun sözleşme uzatma kararının hem saha içi hem de saha dışı etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

ZORLU SEZON VE HEDEFLER

Bu sezon Premier Lig'de 12. sırada yer alan Tottenham, çalkantılı bir dönemden geçiyor. Yine de Son, 17 maçta 5 gol ve 6 asistle takımının skor yükünü çekmeye devam ediyor. Uzatma kararı, Çarşamba günü Liverpool’a karşı oynanacak Carabao Kupası yarı finali öncesi kulüp taraftarlarını heyecanlandırdı.

Tottenham’ın kaptanlık görevini Ağustos 2023’te devralan 32 yaşındaki Güney Koreli yıldız, sadece kulüp tarihine değil, aynı zamanda Premier Lig tarihine de adını altın harflerle yazdırmayı başardı. İngiltere dışında da popüler bir figür olan Son, özellikle Asya futbolu için bir idol konumunda.

SON’UN BAŞARI HİKAYESİ

2015’te Premier Lig'e adım atan Son, yeteneği ve disipliniyle kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Tottenham formasıyla ligdeki ilk sezonunda kendini kanıtlarken, sonraki yıllarda takımın hücum gücünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Son, ayrıca 2022 Dünya Kupası’nda Güney Kore Milli Takımı’nın kaptanı olarak sergilediği performansla da global arenada adından söz ettirdi.

Son Heung-min, kariyerinin son dönemlerini Tottenham’da geçirme niyetinde olduğunu belirtmişti. Kulübün sözleşmeyi uzatma kararı, hem oyuncunun hem de kulübün ortak hedeflere ulaşma arzusunu yansıtıyor. Tottenham taraftarları ise yıldız oyuncunun liderliğinde, özellikle bu sezon kupalara ulaşma umutlarını tazeledi.