Tottenham Harry Kane ile uçtu

Tottenham, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda kendi sahasında Portsmouth'la karşılaştı.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Maçın tek golünü kaptan Harry Kane 50. dakikada attı.
Tottenham, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda kendi sahasında Portsmouth'la karşılaştı.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Maçın tek golünü kaptan Harry Kane 50. dakikada attı.
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