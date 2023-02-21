Toygun Atilla, OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etti

OdaTV’de yayınlanan Mehmet Cengiz röportajı krize neden oldu. Söz konusu röportaj, İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın ile Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla'yı birbirine düşürdü. İkili arasında başlayan ‘gazetecilik tartışması’ istifa ile sonuçlandı.

KÖŞESİNDEN CEVAP VERDİ

Yapılan röportajı OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla şaşkınlıkla karşılarken Soner Yalçın ise yaşananların üzerine “Hangisi ‘yeni’ gazetecilik... Toygun mu haklı Can mı haklı... Konu: Mehmet Cengiz röportajı” başlıklı yazı ile cevap vermişti. Yalçın, “30 yıllık muhabir Toygun, gündemdeki tartışma konularıyla ilgili yapılan bu röportajı “yeni gazetecilik” diye nasıl değerlendirir? Gazeteci sormasın mı yani?” ifadelerini kullandı.

GÖREVİ BIRAKTIĞINI DUYURDU

OdaTV’de yaşanan bu krizin ardından bugün istifa haberi geldi. Toygun Atilla, OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktığını paylaştığı mesajla duyurdu:

“Odatv’nin sahibi Soner Yalçın başta olmak üzere, 15 ay beraber çalıştığım emekçi kardeşlerime, siz kıymetli okurlara çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın”

Toygun Atilla, devamında ise istifasına dair şu detaylara yer verdi:

“Sevgili okur,

İlk kez 16 Kasım 2022'de Odatv’den size "Merhaba" diyerek seslendim.

Kuracağımız bağın temelini, "gerçekten alan güven" duygusunun oluşturacağını söyledim. "Gerçek zırhı" ile çıktığımız yolculuğun rotasını ise "evrensel gazetecilik ilkeleri" ve "kamu yararı" belirleyecek diyerek seslendim.

Odatv sıfat takmayacak, yaftalamayacak, yargılamayacak, iletken değil, üretken olacak dedim.

Postacılık, bavulculuk kolaylığında olmayacağımızı, evrensel gazetecilik kurallara bağlı olacağımızı belirttim.

Dedim ya...

Gazetecilik adına hayallerim vardı, sizlere kendi adıma verdiğim sözler vardı.

Sizlere ilk "merhaba" dediğimde de söylediğim gibi "hatalar yapabiliriz" ama bilerek "asla yanlış yapmayacağız" demiştim.

Hatalar yaptık. Ancak ben ve ekip arkadaşlarım asla kimseye bilerek yanlış yapmadı.

Dedim ya...

Gazetecilik adına hayallerim vardı, sizlere kendi adıma verdiğim sözler vardı.

Sözlerimi gücüm yettiğince, imkanlar el verdiğince tuttum, tutmaya çalıştım.”

TOYGUN ATİLLA KİMDİR?

Gazeteciliğe 1991 yılında Günaydın gazetesinde başlayan Toygun Atilla, 1992 yılında Hürriyet gazetesine geçti. Oldukça uzun bir dönem Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yapan Atilla, Türkiye’deki birçok polisiye operasyonu; Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Şike gibi çeşitli davaları takip etti. Bu konularda dikkat çeken haber ve söyleşilere imza atmıştır.

Toygun Atilla, Kasım 2021’den bu yana OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği görevini üsteniyordu.

Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü'yken hayatını yitiren Bülent Dikmener anısına her yıl düzenlenen haber ödüllerinde, 2011 yılında Jüri Özel Ödülü’'nü kazandı.

Toygun Atilla, biyografi ve edebiyat türlerinde eserler yazmış bir yazardır. Toygun Atilla, İfşa ve Sakıncalı Amiral adlı eserlerin sahibidir.