Toyota dünya genelinde 2 bin adet bile hidrojen yakıtlı araç satamıyor ama buna rağmen hidrojen tekonolojisine halen yatırım yapacağını açıkladı.

Hem dünyada hem de Türkiye'de en çok satan otomobilleri olan Corolla modelini yenileyeceklerini açıklamışlardı. Üstelik tamamen elektrikli bir versiyonda satışa sunacaklarını söylediler. Şimdi ise şirketten yeni bir açıklama geldi ve Corolla modelinde bir de hidrojen yakıtlı versiyon olacak dendi.

Bu teknolojiye inandıkları ve yatırım yaptıkları kadar elektrikli araçlara yatırım yapsalardı herhalde o konuda da dünyanın en iyilerinden olabilirlerdi ama nedendir bilinmez Toyota markası elektrikli araçlardan uzak durmayı seçiyor.