Toyota, F1'e geri döndü: Haas ile teknik ortaklık kuruldu

Haas Formula 1 takımı, Japon üreticinin motor sporları bölümü olan Toyota Gazoo Racing ile teknik ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Toyota, Haas'ın 'Resmi Teknik Ortağı' olacak ve iki ekip bilgi ve kaynak paylaşımında bulunacak. Toyota Gazoo Racing, Haas'a tasarım, teknik ve üretim hizmetleri sağlayacak; buna karşılık Haas da kendi uzmanlığı ve ticari katkılarını sunacak.

Anlaşma kapsamında Toyota Gazoo sürücüleri, mühendisleri ve teknisyenleri, Haas F1 testlerine katılarak modern Formula 1 araçlarının zorluklarını canlı bir ortamda deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca Toyota çalışanları, Haas'ın aerodinamik gelişimine destek sağlayacak ve yarış ekibi için karbon fiber parçaların tasarım ve üretimine katkıda bulunacak.

Anlaşmanın bir parçası olarak, gelecek hafta sonu yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden itibaren, Toyota Gazoo Racing’in logoları Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen'in kullandığı Haas F1 araçlarında yer alacak. Haas takım patronu Ayao Komatsu, aylardır üzerinde çalıştığı bu anlaşmanın takım için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Komatsu, “Otomotiv sektörünün dünya liderlerinden biri olan Toyota'nın, bizimle birlikte çalışması ve aynı zamanda kendi teknik ve mühendislik uzmanlığını geliştirme amacı taşıması, her iki taraf için de belirgin faydalar sağlayan bir ortaklık. Toyota Gazoo Racing’in sahip olduğu kaynaklar ve bilgi birikiminden yararlanma yeteneği, gelişimimizde ve Formula 1’deki rekabetçiliğimizi artırma hedefimizde büyük bir rol oynayacak" dedi.

Komatsu ayrıca, bu anlaşmanın uzun süreli partnerleri Ferrari tarafından da desteklendiğini belirtti. Ferrari, Haas’a motorlar, vites kutuları ve diğer parçalar tedarik ediyor. Haas, bu yılın başlarında Maranello’daki Ferrari rüzgar tünelini kullanma anlaşmasını da uzatmıştı. Komatsu, “Formula 1 ve uzun vadeli ortağımız Scuderia Ferrari gibi tarafların desteğine sahip olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sezon başında, bu yeni teknik ortaklığın devam eden başarılarımızı artırmak için tasarlandığını duyurmuştuk” ifadelerini kullandı.

Toyota Gazoo Racing başkanı Tomoya Takahashi, bu anlaşmanın Toyota’nın gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyor. Takahashi, “MoneyGram Haas F1 Takımı ile motor sporlarının zirvesinde mücadele ederek, sürücü, mühendis ve teknisyenlerimizi geliştirmeyi, aynı zamanda hem Haas F1 Takımı hem de Toyota Gazoo Racing’in yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu ortaklıkla, motor sporlarına ve otomotiv endüstrisine katkı sağlamayı arzuluyoruz” dedi.

Toyota Gazoo Racing şu anda Dünya Ralli Şampiyonası, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’nda yarışıyor. Toyota’nın Avrupa merkezi Köln'de bulunuyor; bu fabrika, Toyota’nın 2002-2009 yılları arasında yarıştığı eski Formula 1 takımının da merkeziydi.