Toyota'dan Çin'de üretim hamlesi

Toyota'nın Çin'deki hedefleri ortaya çıkmaya başladı. Şirketin 2030 yılına kadar Çin'de yılda 2,5 milyon araç üretmeyi planladığı ortaya çıktı. Toyota'nin Çin'de üretimi artırırken, BYD ve diğer rakiplerle rekabeti artırmayı hedefliyor.

HEM REKABET HEM DE ÜRETİM ARTACAK

Çin'de küresel firmalar üretimlerini kademeli olarak düşüreceklerini açıklarken, Toyota'dan dikkat çeken bir karar geldi. Böylece Toyota küresel firmalardan ayrılmış olacak. Toyota 2002 yılında Çin'deki üretimini 1,84 milyona çıkararak, bir rekora imza atmıştı. Üretim artırılırken, yeni hedefin ne kadar olacağı duyurulmadı.

İddialar arasında Toyota'nın tedarikçilerine üretimi artırın, talimatı var. Şirket açıklama yaptı. O açıklamada, "Çin pazarında yoğun rekabet ortamını sürekli olarak değerlendiriyoruz" kaydı düşüldü.

YEREL ÇALIŞANLARA DAHA FAZLA GÜVEN

Çin pazarında Mitsubishi Motors çekilmiş, Honda ve Nissan ise üretimi kapasitelerinde düşürme kararı almıştı.

Çin’deki iki ortak girişiminin satış ve üretim operasyonlarını birbirine daha yakın hale getirmeyi hedefleyen Toyota'nın Ar-Ge süreçlerini Çin merkezli çalışanlara devretmeyi planladığı kaydediliyor.